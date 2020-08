Trump: «Se Biden dovesse vincere, gli americani dovranno imparare il cinese » (Di mercoledì 12 agosto 2020) Donald Trump è tornato ad attaccare il suo avversario democratico Joe Biden, definendolo debole nelle sue posizioni sulla Cina. Tuttavia, non ha condannato direttamente Pechino direttamente per la repressione degli uiguri o la situazione a Hong Kong. «La Cina sarà proprietaria degli Stati Uniti se questa elezione sarà persa da Donald Trump», ha detto Trump, parlando di se stesso in terza persona durante un’intervista con il giornalista radiofonico conservatore Hugh Hewitt. «Se non vinco le elezioni, la Cina sarà proprietaria degli Stati Uniti, dovrete imparare a parlare cinese, se vuoi la verità». Le dichiarazione sono le ultime di una lunga serie dic ritiche contro Joe Biden riguardo la questione della ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - TizianaFerrario : Biden ha scelto Kamala Harris come vicepresidente. Ex procuratore generale in California, Madre scienziata Tamil,pa… - fanpage : Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali Usa di novembre contro Donald Trump, ha scelto la sua… - Open_gol : Per Trump la running mate di Biden è una persona falsa, ma qualche anno fa lui e la figlia fecero delle donazioni a… - ElezioniUsa : #VP: fact-check in diretta di @TeamCavuto su @FoxNews, '@KamalaHarris non ha mai definito razzista @JoeBiden', nono… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump Biden Trump: "Biden-Harris? Perfetti insieme, sbagliati per l'America" Adnkronos USA, Biden nomina la prima donna afroamericana Vicepresidente. Trump deluso

Negli USA Joe Biden, leader del partito democratico, sceglie il suo vicepresidente: Kamal Harris. La senatrice della California è la prima donna afroamericana ad essere nominata per questo ruolo impor ...

Joe Biden ha scelto Kamala Harris come vice

Il candidato democratico alle presidenziali Usa ha optato per la senatrice della California, che era stata data a lungo per favorita. È la prima donna afroamericana a correre in un ticket presidenzial ...

Negli USA Joe Biden, leader del partito democratico, sceglie il suo vicepresidente: Kamal Harris. La senatrice della California è la prima donna afroamericana ad essere nominata per questo ruolo impor ...Il candidato democratico alle presidenziali Usa ha optato per la senatrice della California, che era stata data a lungo per favorita. È la prima donna afroamericana a correre in un ticket presidenzial ...