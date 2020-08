Trump, coronavirus: vaccino, accordo raggiunto con Moderna per 100 milioni di dosi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo del valore di 1,525 miliardi di dollari con l'azienda Moderna per l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino sperimentale contro il coronavirus Leggi su firenzepost

