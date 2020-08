Trasportava i turisti in carrozza per la Reggia di Caserta, cavallo muore stremato dal caldo: “È una vergogna” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Verso le 13:30, nel momento più caldo della giornata, Trasportava in carrozza i turisti su e giu’ per il grande parco della Reggia di Caserta, quando si e’ accasciato a terra ed e’ morto. Sta facendo il giro dei social la foto del cavallo stramazzato al suolo nel giardino piu’ bello d’Italia mentre una decina di turisti ha assistito incredula alla scena. La foto sta suscitando indignazione non solo tra le associazioni animaliste, ma anche tra tanta gente comune. Tutti si chiedono come sia possibile utilizzare nel 2020 un cavallo con una carrozza per trasportare gente soprattutto in queste giornate di alte temperature, quando il termometro segna +40°C. “Questa mattina ... Leggi su meteoweb.eu

