Torino, Giampaolo cerca un play: spunta il nome di Badelj (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giampaolo fa il mercato del Torino: l’allenatore granata cerca un play, il nome giusto sembra essere quello di Badelj Giampaolo non ha dubbi: il suo Torino giocherà con il centrocampo a rombo. Proprio per questo, il tecnico cerca un play da inserire nella rosa. Il primo nome che piace è quello di Torreira, che però ha un costo troppo elevato e un ingaggio fuori portata. Negli ultimi giorni nella lista di Vagnati c’è un nuovo nome: Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, in prestito alla Fiorentina nell’ultima stagione, piace al Toro, che ha provato a chiederlo in prestito con diritto di riscatto, come spiega Tuttosport. ... Leggi su calcionews24

