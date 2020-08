Tonali-Inter ai dettagli: l’annuncio dopo l’Europa League (Di mercoledì 12 agosto 2020) Impegnata in campo e fuori: l’Inter non è solo alle prese con le semifinali di Europa League, ma anche con un mercato estivo che si preannuncia bollente. dopo gli arrivi già certi di Hakimi e Sanchez, il terzo tassello da regalare a Conte per una squadra super competitiva risponde all’identikit di Sandro Tonali. Il 2000 del Brescia è da tempo sulla lista della spesa di Beppe Marotta, che si è mosso con largo anticipo per sbaragliare la concorrenza. Tuttavia la missione europea in Germania aveva momentaneamente arenato la trattativa. L’accordo con il calciatore c’era già da tempo, quello con il presidente delle Rondinelle Cellino è arrivato in seguito. Nonostante l’Interesse di Milan e Juventus, con il nuovo tecnico ... Leggi su sport.periodicodaily

