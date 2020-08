Tmw - La parabola di Leandrinho: da promessa ad esubero che libera uno slot da extracomunitario (Di mercoledì 12 agosto 2020) E' di queste ore la notizia della cessione definitiva di Leandrinho (21) al Red Bull Bragantino. Una partenza che a livello tecnico non cambia nulla in casa Napoli, ma risulta invece utilissima per liberare uno slot da extracomunitario. Leggi su tuttonapoli

