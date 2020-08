"TikTok ha tracciato gli utenti violando le regole di Google": la rivelazione del Wall Street Journal (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'app avrebbe ottenuto informazioni sugli utenti sfruttando una falla su Android L'ultima affermazione del Wall Street Journal rischia di aumentare i grossi problemi di TikTok di queste ultime settimane come l'obbligo di vendita negli Stati Uniti che vedrebbe interessati Microsoft e Twitter su tutti. Stando al quotidiano statunitense, l'app avrebbe raccolto per 15 mesi, fino al novembre scorso, gli indirizzi … Leggi su it.mashable

TikTok, come le altre applicazioni cinesi, è stata messa al bando da Trump perché ritenuta “pericolosa per la sicurezza nazionale”: una indagine pubblicata dal Wall Street Journal dà credito a questa ...L’applicazione di TikTok per smartphone Android avrebbe raccolto, violando le regole di Google sulla privacy, i codici identificativi di milioni di smartphone, grazie a cui la app ha potuto tracciare ...