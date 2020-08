Tifosi juventini su tutte le furie dopo questa uscita: per Paola Ferrari si mette malissimo, terremoto in Rai (Di mercoledì 12 agosto 2020) Paola Ferrari sulla graticola. La giornalista Rai è scivolata su una clamorosa buccia di banana. Il motivo? Aver condiviso sul suo profilo Twitter la notizia finta di Televideo che non era una fake, ma una vera e propria presa in giro: "In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, ‘non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie". La Ferrari ha poi taggato il profilo ufficiale della Juve e aggiunto la parola speranza. Immediati i commenti dei Tifosi juventini che si sono scagliati contro la giornalista: "dopo questo twitt nessuno più dovrebbe pagare il canone RAI, una provocazione da una giornalista che dovrebbe essere imparziale non la si puo accettare. Ma poi fare ironia ... Leggi su liberoquotidiano

