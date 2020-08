The Witcher 2: ricominciato il lavoro sul set della serie Netflix (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le riprese di The Wicher 2 sembrano ufficialmente ricominciate: uno dei registi ha condiviso una foto dal set che svela come si comunica sul set. Le riprese di The Witcher 2 sembrano essere ricominciate con qualche giorno di anticipo rispetto alla data precedentemente annunciata del 17 agosto. L'indiscrezione è emersa grazie a una foto pubblicata online da uno dei registi delle puntate inedite, Stephen Surjik. Alcuni membri della troupe avevano già condiviso delle foto che annunciavano la preparazione per i ciak tenendo conto delle nuove linee guida ideate per assicurare la sicurezza e la salute delle persone che lavorano nel settore cinematografico e televisivo. Surjik ha ora confermato il via alla produzione della seconda stagione di The Witcher mostrando il nuovo sistema con cui si ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2: ricominciato il lavoro sul set della serie Netflix - GamingTalker : Cyberpunk 2077 è un RPG molto più profondo di The Witcher 3 secondo CD Projekt Red - RedCapes_it : The Witcher – Le riprese della seconda stagione al via in anticipo? - GamingToday4 : The Witcher 3, Triss Merigold: questo cosplay di win winry è praticamente perfetto - cinespression : New post: The Witcher 2: Stephen Surjik conferma l’inizio della produzione con un clapperboard… -