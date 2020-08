The Mandalorian 2: "Sta andando in direzioni che non credevo possibili" dice il compositore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il compositore Ludwig Göransson anticipa qualcosa sul suo lavoro per The Mandalorian 2, la nuova stagione della serie Disney+ legata a Star Wars. Il compositore Ludwig Göransson anticipa qualcosa sul suo lavoro per The Mandalorian 2 e sui progressi fatti con la seconda stagione della serie targata Disney+. "Abbiamo iniziato a lavorarci su un paio di mesi fa, e sono estremamente entusiasta" ha raccontato Ludwig Göransson ai microfoni di Deadline, parlando della serie tv di Star Wars "Jon sta davvero portando la storia un direzioni che non pensavo fossero possibili, e credo che sia così divertente". Göransson ha avuto il difficile compito di succedere un'icona della saga come John Williams, storico compositore dei film originali. John Williams: ... Leggi su movieplayer

