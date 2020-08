The Hater, il film su Netflix diventa una serie tv per HBO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il film su Netflix The Hater diventa una serie tv per HBO The Hater il thriller polacco sbarcato nelle scorse settimane su Netlfix in giro per il mondo, diventerà una serie tv per HBO. Il canale cable premium di proprietà WarnerMedia e con accordi in Europa con il gruppo Sky laddove non è presente in prima persona, sta iniziando a sviluppare una serie tv dal film scritto da Mateusz Pacewicz e Jan Kmasa (i due hanno vinto l’Oscar per il film straniero con Corpus Christi). The Hater ha vinto la categoria International Narrative Competition al Tribeca Online Festival Program del 2020 con Netflix che ha preso i diritti rilasciandolo poi il 29 luglio. The ... Leggi su dituttounpop

