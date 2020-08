Terremoto 10.0, su TV8 giovedì 13 agosto alle 21.30. Trama e trailer (Di mercoledì 12 agosto 2020) Terremoto 10.0, su TV8 il 13 agosto alle 21.30 il disaster-movie con Henry Ian Cusick di Lost. Trama e trailer del film. Giovedì 13 agosto 2020, su TV8 andrà in onda per il ciclo Estate in allerta, “Terremoto 10.0“. Il film è diretto David Gidali con protagonisti, tra gli altri, Henry Ian Cusick e Jeffrey Jones. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su TV8. Uscito nel 2014, la pellicola, sulla piattaforma IMDB, ha una votazione di 3.5/10 sulla base di 1,719 recensioni da parte degli utenti. Terremoto 10.0, la Trama La scienziata Emily ipotizza che la città di Los Angeles, dopo una serie di terremoti, potrebbe essere risucchiata in una ... Leggi su dituttounpop

Il governo libanese di Hasan Diab, sostenuto fortemente dagli Hezbollah filo-iraniani, è crollato sotto i colpi del terremoto sociale scatenatosi dopo le devastanti esplosioni che una settimana fa han ...

Terremoto nella notte in Sila: registrata scossa di magnitudo 3.7

Trema la terra nel cosentino. La scorsa notte, alle 3.36, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7 nel Parco nazionale della Sila in Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ge ...

