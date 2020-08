Temptation, Antonella Elia pronta a perdonare Pietro. Le rivelazioni di Manila Nazzaro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island è stato appassionante e colmo di emozioni e colpi di scena. I due, arrivati sull’isola dei sentimenti sicuri del proprio amore, sono poi usciti separatamente per via di numerose incomprensioni. La showgirll però, potrebbe essere disposta a tornare sui suoi passi. Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, infatti, è stato estremamente burrascoso: se lui è rimasto profondamente deluso dai dubbi della showgirl sulla possibilità di sposarlo e arrabbiato per via della presenza ingombrante dell’ex Fabiano, lei non è riuscita a perdonare le dure critiche ricevute dal suo ex compagno e un presunto bacio dato ... Leggi su dilei

SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Manila Nazzaro che di recente, con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso, ha partecipa… - dileoneilenia : @trashastrale ??????antonella è stata la concorrente più trash di temptation isalnd?? - marcamoly : Antonella Elia torna al GfVip nel ruolo di opinionista affianco a Pupo. Alfonso Signorini ha voluto l'Elia nella tr… - ILFATTO1 : Leggo di Antonella Elia opinionista al #GFvip e ne approfitto per ricordarvi uno dei momenti più belli di Temptatio… - infoitcultura : Temptation Island: hater contro Pietro dopo la romantica dedica ad Antonella. Buone notizie per Valeria e Ciavy? -