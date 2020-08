Team QLASH, il campione di poker Negreanu è un nuovo investitore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ennesimo passo in avanti per la scena esport italiana ed in particolare per il Team QLASH : il campione del mondo canadese Daniel Negreanu è infatti stato ufficializzato come nuovo investitore del ... Leggi su corrieredellosport

AlessanImpero : RT @Alfy112: #eFootballPES2021 #eSports Buongiorno, la presente comunicazione per informarvi che a partire dalla prossima stagione di eFoot… - italia_esports : RT @Alfy112: #eFootballPES2021 #eSports Buongiorno, la presente comunicazione per informarvi che a partire dalla pr… - PesNewEra_it : RT @Alfy112: #eFootballPES2021 #eSports Buongiorno, la presente comunicazione per informarvi che a partire dalla prossima stagione di eFoot… - Alfy112 : #eFootballPES2021 #eSports Buongiorno, la presente comunicazione per informarvi che a partire dalla prossima stagio… - pes10vs10 : RT @QLASH_NEWERA: #eFootballPES2020 #eSports #10v10 #Entregados #Matchday #EuroCup ? Ottavi di Finale ?? ??? Oggi ore 22:30 ??? QLASH NewEra… -

Ultime Notizie dalla rete : Team QLASH Team QLASH, il campione di poker Negreanu è un nuovo investitore Corriere dello Sport Anche il campione mondiale di Poker Negreanu investe nei QLASH

Poco più di un anno fa, ad aprile 2019, l'organizzazione esport italiana QLASH vedeva entrare a far parte tra le sue fila di investitori il campione di Poker Phil Hellmuth. Oggi è invece il turno di u ...

Assetto Corsa: la Abarth Virtual Racing League di Qlash torna questo sabato

Sabato 8 agosto 2020 torna la Abarth Virtual Racing League, la competizione esport basata su Assetto Corsa, creata dal team esport Qlash e aperta a tutti. Sabato 8 agosto 2020 a partire dalle 20:30 si ...

Poco più di un anno fa, ad aprile 2019, l'organizzazione esport italiana QLASH vedeva entrare a far parte tra le sue fila di investitori il campione di Poker Phil Hellmuth. Oggi è invece il turno di u ...Sabato 8 agosto 2020 torna la Abarth Virtual Racing League, la competizione esport basata su Assetto Corsa, creata dal team esport Qlash e aperta a tutti. Sabato 8 agosto 2020 a partire dalle 20:30 si ...