Tamponi rapidi in aeroporto per chi arriva da Grecia e Spagna: verso un provvedimento del governo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il governo sta lavorando a un provvedimento che dispone Tamponi rapidi in aeroporto per i viaggiatori che rientrano dai Paesi a rischio, tra cui Spagna, Grecia e forse anche Malta. Ad anticipare la notizia è Repubblica, nelle stesse ore in cui è stato convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, un vertice tra governo e Regioni sulle nuove disposizioni sanitarie per chi rientra in Italia dall’estero. Il provvedimento dell’esecutivo è atteso nelle prossime ore, al massimo per domani. Nella lista dei paesi a rischio sembra non sarà inclusa la Francia, nonostante l’aumento considerevole dei casi di Covid-19. Ma l’elenco non è ancora definitivo. Il tampone ... Leggi su tpi

Versilia, gli sviluppi in seguito all’individuazione della positività della ragazza che ha frequentato il "Seven Apple" tra sabato 8 e domenica 9 agosto. Il 13 agosto è il termine ultimo per l’invio d ...

Si è concluso il vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. Attesa un’ordinanza. ROMA – Si è concluso il vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. Una ri ...

