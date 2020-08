Tamponi per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Spagna e Malta: ordinanza del ministro Speranza: test molecolare o antigenico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tweet di Roberto Speranza, ministro della Salute: Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti. L'articolo Tamponi per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Spagna e Malta: ordinanza del ministro <small class="subtitle">Speranza: test molecolare o ... Leggi su noinotizie

fattoquotidiano : EMILIA-ROMAGNA Tamponi obbligatori per chi rientra da queste località turistiche [LEGGI] #edicola #12agosto… - SkyTG24 : Coronavirus a Siracusa: positivo va a festa, tamponi per cento ragazzi - repubblica : Tamponi rapidi per chi arriva da Spagna e Grecia. Ad horas il provvedimento del governo - Twittau1 : Ci voleva tanto a capirlo? Ad emergenza finita hanno rimpolpato un po' di asintomatici stranieri per tornare alla… - MichelottiMarco : RT @Ilconservator: In Emilia Romagna d'ora in poi tamponi obbligatori per chi torna da Croazia, Grecia e Spagna mentre a… -