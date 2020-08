Taglio dei parlamentari: vi spiego perché al referendum voterò Sì, decisamente Sì (Di mercoledì 12 agosto 2020) Prendo atto che molti, troppi, di coloro che hanno difeso con le unghie e con i denti la Costituzione nel referendum del 2016, quello per intenderci che sconfisse con un plebiscito popolare la gioiosa armata renzian-boschiva, con al seguito Tv, Radio, Giornali e Centri Studi di Falsificazione (v. Confindustria), oggi vogliono votare contro il referendum sul Taglio di un terzo circa dei parlamentari. Nel referendum in difesa della Costituzione si scandalizzarono che il Senato doveva essere trasformato in un dopo-lavoro a uso esclusivo dei partiti per posteggiarvi i trombati di lusso o i portatori d’acqua che mai sarebbero stati eletti se si fossero presentati col loro volto. Il Senato della Repubblica ridotto a una riserva di posti e prebende! L’obiezione più corposa, unica direi, al ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidallegranti : Ci sono molte ragioni per votare NO al referendum costituzionale. Facciamola semplice. Votare SI a una riforma ch… - CarloCalenda : Una cosa che non comprendo è il corteggiamento di Sala e Bonaccini ai 5S. I pellegrinaggi a casa di Grillo o il sup… - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - robymark1 : RT @Yi_Benevolence: E voi pensate che questa gente possa sfiduciare il governo per un qualche ideale? Mandateli a casa voi votando NO al r… - VivoinGermania : @fattoquotidiano ITALIA DEI MISTERI. Il presidente dell'Inps, ha smentito che il caso sia stato montato di proposi… -