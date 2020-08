Taglio dei parlamentari, lo schiaffo della Consulta al "no" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il referendum sulla riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari si terrà regolarmente il prossimo 20 e 21 settembre. Il via libera è arrivato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili i quattro ricorsi presentati, sollevati per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e da +Europa. In particolare, la Corte Costituzionale, relatore il giudice Giuliano Amato, ha dichiarato «inammissibile il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale riguardante il 'Taglio dei parlamentari' avente per oggetto l'abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal Dpr 17 luglio 2020». Infatti, come spiega ... Leggi su iltempo

