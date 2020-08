Sul vaccino tornano i giallo-verdi Il no obbligatorio unisce M5S-Lega (Di mercoledì 12 agosto 2020) La frase sul vaccino anti-Covid che "non pensa debba essere obbligatorio" pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica scorsa durante l'intervista del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza, Ceglie Messapica, ha aperto il dibattito politico. Il primo a uscire allo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

matteorenzi : Esattamente un anno dopo l’intervista al Corriere su Salvini e il Papeete sono tornato... sul luogo del delitto. Un… - repubblica : “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” - Corriere : Ilaria Capua sul vaccino Covid: «Non ci sarà per tutti, urge piano strategico» - christianvega_ : RT @CesareSacchetti: L'OMS è perplessa sul vaccino della Russia. Strano. AstraZeneca, condannata per frode e vicina a Bill Gates, sta produ… - Nipa02998638 : @francescatotolo E poi hanno dei dubbi sul vaccino russo, mi sa che Puttin è meglio -