Sul vaccino anti-Covid si rischia una 'guerra fredda 2020' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con l'annuncio della registrazione di Sputnik V Putin ha sbaragliato i concorrenti Usa, Cina, India ed Europa, ma la comunità scientifica internazionale si mostra molto diffidente Leggi su tg.la7

matteorenzi : Esattamente un anno dopo l’intervista al Corriere su Salvini e il Papeete sono tornato... sul luogo del delitto. Un… - repubblica : “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” - Corriere : Ilaria Capua sul vaccino Covid: «Non ci sarà per tutti, urge piano strategico» - Ambrakey1 : RT @CesareSacchetti: L'OMS è perplessa sul vaccino della Russia. Strano. AstraZeneca, condannata per frode e vicina a Bill Gates, sta produ… - GiorgioCarbon12 : RT @CesareSacchetti: L'OMS è perplessa sul vaccino della Russia. Strano. AstraZeneca, condannata per frode e vicina a Bill Gates, sta produ… -