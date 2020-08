Sul set del Boss delle Cerimonie 20 positivi al Coronavirus: il Castello chiude e Imma Polese rassicura tutti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le riprese della nuova edizione del Boss delle Cerimonie dovranno attendere e, dopo quello che è successo, sembra che la presunta data di messa in onda dovrà slittare di qualche giorno. Proprio nei giorni scorsi si era parlato del ritorno del programma che, orfano del padrone di casa, è stato affidato alle mani della figlia Imma, ma tutto è cambiato in queste ultime ore quando il Coronavirus ha stravolto la struttura e lo staff che vi lavora. Proprio ieri il Castello delle Cerimonie ha chiuso per gli effetti del Coronavirus. Nelle prime ore si è parlato di tre persone dello staff positive al Covid 19 dopo che alcuni sintomi si erano manifestati in una di esse. In seguito ai risultati dei tamponi, ... Leggi su optimagazine

Corriere : Dan Aykroyd e i Blues Brothers: «Sul set cocaina come fosse caffè» - Kekka________ : Sul set è uno dei ricordi più belli della mia vita.Niente non vedo l'ora di vedere Ricciardi. ? - AltheaM46684469 : RT @vita_valery: Oggi sul set con @GiorgiaRomaxxx e @LeLebg87 per - Elisabettastef5 : RT @canyamanitalian: E anche il fotografo sul set ci delizia la serata postando nella sua ig story questa foto scattata a Can oggi ?????? • Ra… - POPCORNTVit : I 5 licenziamenti più clamorosi nella storia delle serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Sul set Cairo Montenotte, colpo di scena sul set cinematografico: il piccolo e bellissimo Francesco viene al mondo durante l'ultimo ciak SavonaNews.it Giorgi eliminata al secondo turno nel torneo Wta di Praga

La tennista marchigiana si arrende in due set alla belga Mertens PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi esce di scena al secondo turno (ottavi di finale) del "Prague Open" (Wta Internatio ...

Ancona, l'allarme Covid fa strage di eventi. Addio concerti, notti bianche e niente fuochi artificiali a Numana

ANCONA - Eventi che vanno, vengono e si rimodulano causa emergenza Covid. Con una conferma: la Mole sempre più protagonista della scena culturale anconetana, polo attrattivo di live, festival, present ...

La tennista marchigiana si arrende in due set alla belga Mertens PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi esce di scena al secondo turno (ottavi di finale) del "Prague Open" (Wta Internatio ...ANCONA - Eventi che vanno, vengono e si rimodulano causa emergenza Covid. Con una conferma: la Mole sempre più protagonista della scena culturale anconetana, polo attrattivo di live, festival, present ...