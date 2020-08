Sudtirol, nuovo colpo: per la difesa arriva Marco Curto (Di mercoledì 12 agosto 2020) . L’ex Empoli ha firmato un triennale con la società biancorossa colpo in difesa per il Sudtirol. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club altoatesino si è assicurato le prestazioni di Marco Curto, difensore classe ’99. Il giovane calciatore è reduce dalla stagione alla Virtus Vecomp Verona. L’ex Empoli – si legge sul portale – ha trovato un’accordo su base triennale con la società biancorossa. Nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità da parte del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

