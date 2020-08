Su Rousseau si voterà per il famoso «mandato zero» (Di mercoledì 12 agosto 2020) La mossa per consentire la ricandidatura dei Virginia Raggi passerà al vaglio degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Il Movimento 5 Stelle, infatti, ha indetto la votazione per la modifica dello Statuto vigente, introducendo il concetto di «mandato zero», già approvato dai vertici del partito lo scorso anno. Si tratta di una deroga che, di fatto, annullerebbe il primo mandato da consigliere comunale dal computo totale. E quel ruolo fu ricoperto dall’attuale sindaca di Roma dopo le elezioni del 2013. LEGGI ANCHE > Sallusti sostiene che Grillo abbia avallato la ricandidatura di Virginia Raggi per punirla Una mossa che, cronologicamente, arriva subito dopo l’annuncio fatto da Virginia Raggi sulla sua ricandidatura, con tanto di endorsement pubblico da parte di Beppe ... Leggi su giornalettismo

