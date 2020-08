Star in bikini su Instagram, le foto più hot di agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Estate inoltrata, ormai siamo tutti in boxer e bikini (chi per questa settimana di Ferragosto, assaporando finalmente una pausa, chi per vacanze più lunghe). Molti sfogliano riviste di gossip sotto l'ombrellone e su carta piuttosto che online, ci capita di sbirciare i costumi degli altri e delle altre. Quali sono dunque, rinnovando per la terza volta l'appuntamento mensile con le Star in bikini, gli scatti più sexy in rete? Partiamo con Halle Berry, che replica il look Bond girl a distanza di 18 anni (ma sembra non sia passato un giorno). Il segreto del corpo super tonico over 50? Tanto allenamento, una giusta alimentazione e una preparazione ad hoc per i suoi due prossimi lavori: un film, da lei anche prodotto, a tema arti marziali miste (tostissimo) e il ritorno atteso da tutti i fan al fianco di ... Leggi su gqitalia

IOdonna : Costumi crinkle, i bikini “stropicciati” da copiare alle star - zazoomblog : Costumi crinkle i bikini “stropicciati” da copiare alle star - #Costumi #crinkle #bikini -

Ultime Notizie dalla rete : Star bikini Elisa Isoardi in bikini, ecco cosa ‘nascondeva’… “Che bambola acquatica!” TuttiVip Star in bikini su Instagram, le foto più hot di agosto

Estate inoltrata, ormai siamo tutti in boxer e bikini (chi per questa settimana di Ferragosto, assaporando finalmente una pausa, chi per vacanze più lunghe). Molti sfogliano riviste di gossip sotto l' ...

Bouchard: "Se metto foto in bikini la gente pensa che io non giochi a tennis"

Eugenie Bouchard sta provando a far parlare di sé anche e soprattutto per quanto accade in campo. Dopo gli exploit di inizio carriera la canadese si è persa, dando parecchio risalto alla propria figur ...

Estate inoltrata, ormai siamo tutti in boxer e bikini (chi per questa settimana di Ferragosto, assaporando finalmente una pausa, chi per vacanze più lunghe). Molti sfogliano riviste di gossip sotto l' ...Eugenie Bouchard sta provando a far parlare di sé anche e soprattutto per quanto accade in campo. Dopo gli exploit di inizio carriera la canadese si è persa, dando parecchio risalto alla propria figur ...