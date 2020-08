Sputnik 5: il vaccino di Putin è solo propaganda? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non a caso si chiamerà Sputnik 5, come il primo satellite artificiale che i sovietici mandarono in orbita nel 1957 bruciando gli Stati Uniti nella corsa allo spazio. Ma il vaccino di Vladimir Putin contro il Coronavirus che il presidente della Russia ha fatto prendere a una delle sue figlie informando il popolo che la ragazza non ha avuto effetti collaterali significativi ha trovato le perplessità dell’intera comunità scientifica internazionale. Sputnik 5: il vaccino di Putin Perché i test effettuati dalla Russia per il preparato sviluppato dall’istituto statale Gamaleya a Mosca non sono sufficienti e non ricalcano gli standard mondiali. D’altro canto che nell’annuncio ci sia una certa quota di propaganda lo si ... Leggi su nextquotidiano

