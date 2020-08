Sportitalia - Bernardeschi-Napoli nell'affare Milik non decolla: manca il sì dell'esterno (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Juve ha chiesto Milik al Napoli, trovando un accordo totale con il diretto interessato ma non ancora con il club azzurro. Il Napoli continua a chiedere almeno 40 milioni, oppure una contropartita tecnica gradita. Leggi su tuttonapoli

Calciomercato Juventus, super ex per Pirlo | Intreccio col Napoli e scambio

