Spiegatemi se avete capito come è nato il Coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ciao bambini. Oggi proviamo a parlare un po’ di questo Coronavirus. Voglio che proviate a dirmi tutto quello che sapete, tutto quello che avete capito. «Io so che è un contagio, cioè una malattia». «Il contagio è come quando tu hai la varicella, che devi stare in casa, non devi vedere un tuo amico, altrimenti dopo può prendere la varicella anche lui, si può ammalare anche lui». «Però se lui è già stato ammalato di varicella, per me lui non … Continua L'articolo Spiegatemi se avete capito come è nato il Coronavirus proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

deli13_ : Spiegatemi davvero come avete fatto a tifare uno che nell'ultimo campionato si è dimostrato arrogante, ha tirato me… - idontknowiamx : spiegatemi cosa avete contro 'hey' grazie - pins_a_roulette : Vi giuro che adesso mi cancello da Twitter. Spiegatemi: ho scritto qualcosa che vi ha profondamente sconvolto o mi… - BarbaWinc : Amici e fratello che avete studiato scienze internazionali spiegatemi il referendum che non sapevo nemmeno esistesse pls - FabrizioMaretti : @misSchianto O avete un armadio pieno di costumi teli e ciabatte da mare oppure spiegatemi per una settimana al mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiegatemi avete Spiegatemi se avete capito come è nato il Coronavirus | il manifesto Il Manifesto "Controlli dei vigili dopo aver ospitato Salvini"

Ieri attorno a mezzogiorno quattro agenti della polizia municipale si sono presentati alla Vineria del Re, ex caffè Donnini, in piazza della Repubblica, il locale che venerdì ha ospitato Matteo Salvin ...

Covid, da Roma a Milano: "Contagiato da una tazzina di caffè"

Un commercialista di Roma, 50 anni, avrebbe contratto il coronavirus durante un viaggio a Milano: è quanto sostengono i medici che hanno effettuato il tampone, che hanno circoscritto il contagio tra l ...

Ieri attorno a mezzogiorno quattro agenti della polizia municipale si sono presentati alla Vineria del Re, ex caffè Donnini, in piazza della Repubblica, il locale che venerdì ha ospitato Matteo Salvin ...Un commercialista di Roma, 50 anni, avrebbe contratto il coronavirus durante un viaggio a Milano: è quanto sostengono i medici che hanno effettuato il tampone, che hanno circoscritto il contagio tra l ...