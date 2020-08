Speranza: “Firmata la nuova ordinanza. Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con Tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui e’ previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”. Queste le parole dell ministro della Salute, Roberto Speranza in merito all’emergenza ancora in corso legata alla pandemia di Covid-19. Leggi su sportface

