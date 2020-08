"Speculazioni? Non mi pento". La "lezione" di Soros all'Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roberto Vivaldelli La più grande preoccupazione del finanziere è l'Italia: "La popolarità di Matteo Salvini è in declino ma è in ascesa quella di Giorgia Meloni, ancora più estremista" Il finanziere liberal George Soros, fondatore dell'Open Society Foundations e importante sponsor del Partito democratico degli Stati Uniti, torna a parlare delle sue azioni speculative che l'hanno reso ricco, ricchissimo, e al contempo famoso, prima di riciclarsi nei panni del "filantropo". Intervistato dal quotidiano La Repubblica, alla domanda sulla palese contraddizione fra la passione per l'Europa e l'azione speculativa - contro il nostro Paese - che all'epoca attaccò il Sistema monetario europeo, Soros dice di non pentirsi di nulla. "C'era una inefficienza di mercato, ho visto ... Leggi su ilgiornale

