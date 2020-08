“Spalle al muro”. Belen Rodriguez e Cecilia nell’occhio del ciclone: l’attacco parte da lei, rivale di sempre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Belen Rodriguez e Cecilia con le spalle al muro. Le due sorelle al centro del circo mediatico. Belen, ancora in cerca del vero amore dopo la frattura con Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez che, con Ignazio, vive giorni pieni e continua a coltivare il sogno del matrimonio prima possibile. Adesso, contro di loro si schiera Cristina Buccino come non mai sulla cresta dell’onda. I suoi follower aumentano e si fanno sempre più insistenti le voci da parte di chi la vede già come nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma sarà davvero così oppure no? A spingere il nome della Buccino nell’olimpo dei papabili gieffini vip è proprio il gossip. Negli ultimi giorni Cristina Buccino è stata prima avvicinata ... Leggi su caffeinamagazine

MusarraVittorio : @ILTEMPLARE1 @ALisimberti Negare l'evidenza e dire il contrario di quello che hai affermato ieri, è da stupidi e si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Spalle muro”