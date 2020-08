Spallanzani, volontari per il vaccino anti-Covid, oltre 4.000 le adesioni. D’Amato: ‘Questo riempie di orgoglio’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si sono superati i 4 mila volontari per la sperimentazione del vaccino anti-Covid che prenderà il via dal 24 agosto all’Istituto Spallanzani. Leggi anche: vaccino anti-Covid, la ministra Teresa Bellanova: ‘Deve essere obbligatorio’ ‘La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti-Covid ha superato le 4 mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio’ – lo dichiara l’assessore D’Amato. Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #vaccino anticovid, oltre tremila i #volontari. Sarà testato allo #Spallanzani di #Roma. I primi tre saranno vaccin… - nzingaretti : Contento dell'eccezionale risposta di volontari per il vaccino #Covid italiano che verrà testato allo Spallanzani e… - fanpage : Inizia ufficilamente la sperimentazione del vaccino contro il #COVID19 L'annuncio dello Spallanzani - CorriereCitta : #Spallanzani, #volontari per il #vaccino anti-Covid, oltre 4.000 le adesioni. D'Amato: 'Questo riempie di orgoglio' - SignorAldo : RT @agorarai: All'Ospedale Spallanzani di Roma, il direttore sanitario mostra il percorso che faranno i volontari nella sperimentazione del… -