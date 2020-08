Soumahoro lancia la “Lega dei braccianti”: “Ripartiamo nel fango della miseria e dello sfruttamento per riprenderci la dignità” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La nostra condizione di vita è purtroppo assimilabile a quella dei nostri compagni del ‘900. Per questo ci uniamo nella Lega Braccianti per emanciparci”, così Aboubakar Soumahoro, via Twitter, lancia l’associazione di braccianti e lo fa nel giorno della nascita di Giuseppe Di Vittorio, sindacalista e attivista. “Ripartiamo nel fango della miseria, dello sfruttamento e dell’abbrutimento per riprenderci la dignità”, annuncia il sindacalista che da anni si batte per i diritti dei braccianti in un video girato a Borzo Mezzanone, in provincia di Foggia, dove è stata inaugurata la “Casa dei diritti e delle libertà”. Tra gli obiettivi ... Leggi su ilfattoquotidiano

