Soros la attacca, la Meloni lo zittisce: "Nemica dell'Europa? No, nemica tua" (Di mercoledì 12 agosto 2020) George Soros continua a dare la sua pagella alla politica italiana bocciando i leader "populisti". Ma stavolta sulla sua strada trova una Giorgia Meloni combattiva e pronta a ribattere colpo su colpo. L'attacco del filantropo ungherese arriva dalle colonne di Repubblica, che l'ha intervistato: "La mia principale preoccupazione in questo momento - dice Soros - riguarda l'Italia. Matteo Salvini, leader anti europeo ha guadagnato consensi finché ha commesso l'errore fatale di provocare la crisi di governo. La sua popolarità è in declino, ma è in ascesa quella di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, ancora più estremista e della stessa coalizione". "Vedo un governo estremamente fragile - prosegue il novantenne ungherese -, con una coalizione che regge solo per ... Leggi su iltempo

Soros: «Meloni estremista e nemica dell’Ue». Lei lo fulmina: «Il vero nemico sei tu che speculi sulle disgrazie»

