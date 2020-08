Sophia Loren a 85 anni vive qui: 50 stanze, e trattenete le lacrime perché… [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quando la veracità del popolo incontra l’eleganza innata, ecco che si trasforma in bellezza iconica come quella di Sophia Loren. Icona del cinema senza tempo, nata nel 1934 sotto il nome di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, oggi l’attrice ha 85 anni. Grazia, talento e bellezza inconfondibili: Sophia Loren ha 85 anni ma è tutt’ora un mito terreno. Non si può non amarla né dimenticarsi di lei, anche quando è lontana dai riflettori. Una vita piena, che a raccontarla sembra una fiaba o, meglio ancora, un film. 3 premi Oscar (tra cui quello alla carriera nel 1991), 10 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento più un’infinità d’altri premi internazionali. Che Sophia ... Leggi su velvetgossip

marco061066 : @monicanote73 Ricorda che la ciociara era la mitica Sophia Loren. Averne di ciociare così.....dalla tua foto..... - Rada00563645 : RT @Oia35494913: . Verrà giorno, mia rosa, verrà giorno che gli uomini si guarderanno l'un l'altro fraternamente con i tuoi occhi amor mio,… - robyeyli : RT @Oia35494913: . Verrà giorno, mia rosa, verrà giorno che gli uomini si guarderanno l'un l'altro fraternamente con i tuoi occhi amor mio,… - massimo82163515 : @PamelaDeBoni3 Ce ne vuole per diventare Sophia Loren ???????? - frances93624738 : RT @SabrinaCS8: @stocazzzzzo @monicanote73 E non dirmi che sono una maestrina... dicesi 'Ciociara' abitante di genere femminile della 'Cioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia Loren L'omaggio di Sophia Loren per Franca Valeri: rose rosa e orchidee per la camera ardente L'HuffPost Sophia Loren a 85 anni vive qui: 50 stanze, e trattenete le lacrime perché… [FOTO]

Quando la veracità del popolo incontra l’eleganza innata, ecco che si trasforma in bellezza iconica come quella di Sophia Loren. Icona del cinema senza tempo, nata nel 1934 sotto il nome di Sofia Cost ...

Valentino, lo stilista a bordo del suo yacht tra Camerota e Palinuro

E’ stato fotografato ieri a largo di Marina di Camerota, all’altezza della spiaggia del Troncone lungo il litorale della Cala del Cefalo/Mingardo, uno dei più affascinanti yacht del Mediterraneo, con ...

Quando la veracità del popolo incontra l’eleganza innata, ecco che si trasforma in bellezza iconica come quella di Sophia Loren. Icona del cinema senza tempo, nata nel 1934 sotto il nome di Sofia Cost ...E’ stato fotografato ieri a largo di Marina di Camerota, all’altezza della spiaggia del Troncone lungo il litorale della Cala del Cefalo/Mingardo, uno dei più affascinanti yacht del Mediterraneo, con ...