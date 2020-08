Sondrio, frana travolge un’auto: ci sono 3 morti – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) frana a Sondrio. Tre persone hanno perso tragicamente la vita. Grave un bambino di 5 anni trasportato in ospedale Tragedia a Sondrio. Una frana ha travolto una macchina uccidendo 3 persone. La tragedia si è verificata a Chiesa Valmelenco, località Chiareggia in provincia di Sondrio. La frana ha investito una macchina, sulla quale secondo le fonti locali, viaggiavano una donna, un uomo e 2 bambini. I morti sono al momento 3, un bambino di 5 anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni. Lincidente è avvenuto intorno alle 17, all’altezza di una curva prima dell’ingresso di Chiareggio. Al momento non risultano altre persone coinvolte nella ... Leggi su bloglive

