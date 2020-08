Sondaggi politici elettorali oggi 12 agosto 2020: sorpresa Italexit al 4%, cala ancora la Lega, vola Fratelli d’Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 12 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – La sorpresa degli ultimi Sondaggi politici elettorali viene dal basso ed è rappresentata da Italexit, il partito fondato da Gianluigi Paragone, che, secondo l’istituto Piepoli è già al 4%. Un dato che permette all’ex esponente del M5S di scavalcare sia Italia Viva di Matteo Renzi che Azione di Carlo Calenda. Per quanto riguarda gli altri partiti, secondo Piepoli la Lega è ancora il primo partito, ma in calo di uno 0,5 per cento rispetto alla precedente rilevazione. A 3 punti di ... Leggi su tpi

fanpage : #Italexit di Paragone supera Italia Viva e vola al 4% nei sondaggi - corradoformigli : Eppure nessuna modifica alla norma è intervenuta. Perciò indigniamoci pure, è gratis e porta consenso nei sondaggi… - DarioPanzac89 : RT @fanpage: #Italexit di Paragone supera Italia Viva e vola al 4% nei sondaggi - andvaccaro : Supermedia dei sondaggi politici, 6 agosto: Lega ancora in calo, mentre crescono FdI e M5S - andvaccaro : Sondaggi politici: Lega ancora in calo, mentre crescono FdI e M5S - AgoraVox Italia -