Sofia Goggia: “Stasera si tifa Atalanta” (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quasi tutta Italia questa sera tifa per l’Atalanta, a caccia della storica qualificazione in semifinale di Champions League. Gli orobici se la vedranno con il Psg e tra i tifosi d’eccezione della Dea c’è una sportiva di spessore nata proprio a Bergamo, vale a dire Sofia Goggia. La discesista azzurra mette per una volta da parte gli sci e pubblica una FOTO in cui tiene in mano la Gazzetta dello Sport con la didascalia: “Stasera si tifa Atalanta”. Stasera si tifa @Atalanta BC ! Bergamooooooo ❣️ pic.twitter.com/c4YpqxNKxV — iamSofiaGoggia (@GoggiaSofia) August 12, 2020 Leggi su sportface

