Sky: il Napoli ha già l’accordo con Reguilon, ma c’è distanza sul cartellino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Napoli vorrebbe Sergio Reguilon. Il calciatore del Real Madrid in prestito al Siviglia piace a Giuntoli e ha ricevuto il benestare di Gattuso. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club di De Laurentiis avrebbe già un accordo con il calciatore. C’è, però, una differenza tra domanda e offerta sul valore del cartellino. Il Real Madrid valuta il suo calciatore tra i 20 e i 25 milioni, mentre il Napoli vorrebbe spuntare uno sconto. Punta ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. L'articolo Sky: il Napoli ha già l’accordo con Reguilon, ma c’è distanza sul cartellino ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ormai è il primo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, Sergio Reguilòn. Nelle ultime ore un’accelerata fondamentale, almeno per quanto riguarda la trattativa con l’entourage del ragazzo. Che ie ...Secondo Sky Sport, Khedira e Higuain dovrebbero lasciare la Juventus visto che la società bianconera punta ad alleggerirai di ingaggi importanti. Entrambi non rientrano nei piani futuri del club campi ...