Sky Cinema per Te è il nuovo canale temporaneo dedicato al cinema italiano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Franca Valeri Cine 34 made in Sky. Da oggi, infatti, gli abbonati potranno usufruire di un nuovo canale temporaneo (durerà fino a giovedì 17 settembre) dedicato al cinema italiano – proprio come il canale 34 del dtt (ma del resto è una tematica non certo nuova) – tra grandi classici, film d’autore e prime visioni. Sky cinema per Te, presente al tasto 311 del telecomando Sky, rovisterà tra i grandi classici della commedia all’italiana, come quelli con Totò (tra cui Signori si nasce e 47 morto che parla), quelli con la coppia Loren-Mastroianni (come Ieri, oggi, domani), i più belli di Alberto Sordi (Il medico della mutua ... Leggi su davidemaggio

Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Natale in Casa Cupiello, si gira il film coon Marina Confalone e Sergio Castellitto - SkyTG24 : Natale in Casa Cupiello, si gira il film coon Marina Confalone e Sergio Castellitto - SkyTG24 : Orlando Bloom annuncia una nuova fase della sua carriera - vamsisanju07 : RT @Jay88567585: @KickTwood @tarak9999 Conti: Sky level cinema career success. #KomaramBheeemNTR #RRR Jai NTR - Aless_Digitale : #News #DTT Novità nel Mux Mediaset5 Ch 56 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Al posto del canale 'Sky Sport' L… -