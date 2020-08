Skoda Enyaq iV - Primo sguardo alla Suv elettrica (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per vederla in carne e ossa, ma i bozzetti della nuova Skoda Enyaq ci consentono di dare un Primo sguardo al look della Suv a zero emissioni. Basata sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen, l'elettrica sarà svelata l'1 settembre e porterà al debutto nuove soluzioni stilistiche che in futuro verranno riprese anche da altri modelli del marchio. Fari full Led e Cx di 0,27. La cugina ceca della Volkswagen ID.4 è caratterizzata da un look muscoloso e dinamico fatto di linee tese. Il frontale porta al debutto una versione aggiornata della calandra tipica del brand: le diverse necessità di raffreddamento hanno permesso di eliminare la classica griglia lasciando spazio a una copertura caratterizzata da listelli verticali. I fari ... Leggi su quattroruote

HDmotori : Skoda ENYAQ iV: nell'attesa del debutto, nuovi teaser del design degli esterni - solomotori : Skoda Enyaq iV, ecco che aspetto avrà il primo suv elettrico - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Skoda #EnyaqiV 2021: ecco il design degli esterni del nuovo #SUV elettrico [TEASER] - motorionline : #Skoda #EnyaqiV 2021: ecco il design degli esterni del nuovo #SUV elettrico [TEASER] - LeoWolf1992 : RT @quattroruote: Basata sulla piattaforma #Meb del gruppo #Volkswagen, la #Skoda #Enyaq debutterà nel 2021. Ecco le #fotospia della prima… -