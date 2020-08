Sindaco Broggi: “Restituisco i 600 euro, non sono un ladro” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nelle ultime ore è tornato a parlare Federico Broggi, Sindaco di Solbiate con Cagno: alla base del suo discorso il bonus 600 euro richiesto nei giorni scorsi. Prima lo aveva preso, poi ha fatto marcia indietro. Parliamo del bonus 600 euro Inps per le partite Iva. Al centro della vicenda Federico Broggi, Sindaco di Solbiate di Cagno che nei giorni scorsi aveva dichiarato di aver fatto richiesta per ottenere tale bonus. Dopo meno di 24 ore, il segretario provinciale di Como sponda PD ha deciso di restituire tutto quanto tra le polemiche generali. L’annuncio è stato dato su Facebook tramite un lungo post dove quest’ultimo spiega la situazione e lavoro compiuto in questi mesi: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno espresso attestati di stima e affetto ... Leggi su bloglive

