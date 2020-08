Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina mano nella mano in Sardegna: paparazzati sul mega yacht (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vacanze in Sardegna con la nuova compagna Marta Fascina per Silvio Berlusconi. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le immagini del leader di Forza Italia durante la sua vacanza a Villa Certosa, dove sono anche i figli, mano nella mano con la deputata forzista con cui fa coppia da qualche mese, dopo la rottura con Francesca Pascale. Berlusconi e Fascina, accompagnati dall’ultimogenito di lui, Luigi, prossimo sposo, sono usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo mega yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici del Cavaliere, il Seven, un ketch di 60 metri. Per raggiungere il tender ... Leggi su ilfattoquotidiano

