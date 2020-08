Sicurezza a Ferragosto, ecco il piano del Prefetto di Salerno (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il rispetto delle ordinanze e delle misure anti-Covid prima di tutto, ma il piano Sicurezza predisposto dalla prefettura di Salerno in vista della fine settimana con il Ferragosto spazia in più ambiti . Sicurezza stradale, lotta all’abusivismo e controlli in mare, terra e anche con l’ausilio di mezzi aerei. Francesco Russo, Prefetto di Salerno ha coordinato, attraverso un tavolo di lavoro tutti gli interventi sul territorio per garantire a residenti e anche ai turisti che si attendono numerosi nelle località dell’intera provincia di Salerno la massima Sicurezza. Una presenza che sarà anche fisica e visiva, grazie all’allestimento nelle principali ... Leggi su anteprima24

