Sicilia, ordinanza Musumeci: quarantena e tampone per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) quarantena e tampone obbligatori per chi tornerà in Sicilia dal 14 agosto in avanti provenendo da Grecia, Malta o Spagna. Lo rende noto la Regione in seguito all’ordinanza del governatore Nello Musumeci, che spiega come i non residenti che provengono da questi paesi, dunque i turisti, dovranno invece registrarsi sul sito “Siciliasicura.com” e mantenersi in contatto con il Servizio Sanitario regionale. Leggi su sportface

