“Si cerca Gioele in un pozzo”. Caso Viviana Parisi, sul posto vigili del fuoco, protezione civile e volontari (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Secondo quanto è emerso ieri dopo l’autopsia e visto che le ricerche proseguono a Caronia e Sant’Agata di Militello negli stessi punti degli altri giorni riteniamo che l’ipotesi che si sta perseguendo sia quella del suicidio di Viviana”. Lo ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Viviana Parisi, spiegando che le fratture e le ecchimosi” riscontrate dall’autopsia “sono compatibili con una caduta dall’alto, ad esempio il traliccio nei pressi del quale è stata ritrovata Viviana. Si tratta soltanto di mie ipotesi, saranno ovviamente gli inquirenti a fare chiarezza nei prossimi giorni”. Proprio sul traliccio, oggi verranno eseguiti nuovi controlli. L’autopsia eseguita ieri sera ha rivelato che Viviana ... Leggi su caffeinamagazine

AzzolinaLucia : Ogni giorno si cerca un pretesto per fare una polemica sulla scuola. Ci si è ormai abituati persino a leggere frasi… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - NicolaPorro : Dietro la decisione della #Raggi di dire no al #museodelfascismo si nasconde, oltre che l’ignoranza, anche l’opport… - FairyRainDarcy : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Zefiro: mix pastorino in canile meticcio , Cane Maschio: Zefiro: quasi 2 mesi, mix pastorino come la sua mam… - brongosalvatore : RT @federicofubini: Com'è potuto succedere che la direzione antifrode INPS sia andata a setacciare posizioni per le quali non aveva mandato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si cerca “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica