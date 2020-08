Shroud in esclusiva su Twitch. Nuovo accordo dopo il fallimento di Mixer (Di mercoledì 12 agosto 2020) Michael Grzesiek, meglio conosciuto come "Shroud", ha firmato un accordo esclusivo con Twitch ieri che segna il ritorno dello streamer sulla piattaforma. Twitch, dal canto suo, consolida il suo vantaggio come la migliore piattaforma di live streaming dopo la chiusura di Mixer.Shroud, per chi non lo sapesse, è un ex pro-player di Counter-Strike: Global Offensive specializzato in sparatutto multiplayer come Valorant e Apex Legends. Si è legato a Mixer nell'ottobre dello scorso anno, insieme a Ninja, nel tentativo di Microsoft di contrastare lo strapotere di Twitch. Leggi altro... Leggi su eurogamer

