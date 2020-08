Shaila Gatta Instagram, il selfie allo specchio è spettacolare: «Fisico d’acciaio!» (Di mercoledì 12 agosto 2020) La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si è scatta un selfie allo specchio decisamente interessante. La showgirl grazie al costante allenamento in palestra ha un Fisico a dir poco spettacolare, sembra davvero scolpito nel marmo. I suoi addominali non sono passati minimamente inosservati. In pochissimo tempo il post di Shaila Gatta su Instagram ha fatto il pieno di like e commenti. La fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli indescrivibili. Il suo selfie in costume non verrà dimenticato tanto facilmente. Non c’è nulla da fare, ancora una volta la bella velina è riuscita ad incantare i suoi numerosi followers. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

GossipItalia3 : Shaila Gatta Instagram, ammaliante sirena in riva al mare: «La perfezione!» #gossipitalianews - zazoomblog : Shaila Gatta Instagram ammaliante sirena in riva al mare: «La perfezione!» - #Shaila #Gatta #Instagram #ammaliante -

Ultime Notizie dalla rete : Shaila Gatta «La perfezione esiste», Shaila Gatta il selfie allo specchio è spettacolare: «Fisico d'acciaio!» UrbanPost Shaila Gatta Instagram, il selfie allo specchio è spettacolare: «Fisico d’acciaio!»

La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si è scatta un selfie allo specchio decisamente interessante. La showgirl grazie al costante allenamento in palestra ha un fisico a dir poco spettacolare, ...

The Box Poltu Quatu: show a sorpresa di Rovazzi, sul palco i talent di Amici

Parata di volti noti al Dinner Show The Box Poltu Quatu, dove Fabio Rovazzi, in veste di ospite, ha sorpreso il pubblico salendo sul palco. Per l’occasione, sull’esclusiva terrazzata del Grand Hotel d ...

La velina di Striscia la Notizia Shaila Gatta si è scatta un selfie allo specchio decisamente interessante. La showgirl grazie al costante allenamento in palestra ha un fisico a dir poco spettacolare, ...Parata di volti noti al Dinner Show The Box Poltu Quatu, dove Fabio Rovazzi, in veste di ospite, ha sorpreso il pubblico salendo sul palco. Per l’occasione, sull’esclusiva terrazzata del Grand Hotel d ...