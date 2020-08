Sesto Fiorentino: furto di bici costose nei garage di piazza Macchiaioli. Un arresto (Di mercoledì 12 agosto 2020) A dare l’allarme al 113, intorno alle 3.20, è stato un condomino che sceso in strada è riuscito a individuare il cittadino straniero, poi fermato definitivamente dalla volante del Commissariato di Sesto Fiorentino. Secondo quanto riscostruito dagli agenti, 6 bandoni presentavano un foro e la serratura danneggiata, mentre 2 erano completamente spalancati Leggi su firenzepost

