Serie B | semifinale ritorno Playoff | le designazioni arbitrali di Pordenone-Frosinone

Si rendono noti i nominativi dell'Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell'AVAR che dirigeranno la gara Pordenone – Frosinone, valida per le semifinali di ritorno dei Playoff della Serie BKT 2019/20, in programma Mercoledì 12 Agosto 2020 alle ore 21.00. La sfida sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.Pordenone – FrosinoneVOLPIAFFATATO – MACADDINOIV: MINELLIVAR: SERRAAVAR: ILLUZZI

