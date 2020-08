Serie B, Pordenone-Frosinone 0-2: i ciociari ribaltano l’andata e volano in finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Frosinone ribalta il Pordenone e vola in finale dei playoff.Sul campo dello stadio Nereo Rocco è andata in scena la sfida tra il Pordenone e il Frosinone, ritorno dei playoff di Serie B: i padroni di casa avevano bisogno di mantenere il gol del vantaggio realizzato all'andata per ottenere il passaggio in finale.Il Pordenone parte bene ma sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo solo sette minuti: bella manovra dei ciociari, cross dalla sinistra del campo per Ciano che anticipa tutti sul primo palo e con il mancino trova la rete del vantaggio, 1 a 0.Al minuto 15 il Frosinone riesce addirittura a ribaltare il risultato dell'andata: palla in profondità ... Leggi su mediagol

